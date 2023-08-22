Задержан один из поджигателей магазина ритуальных услуг в Самаре, в результате которого погибли девушка и мужчина

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18 ноября 2022 года в результате поджога помещения, расположенного по улице Авроры, в котором находился магазин ритуальных услуг, было обнаружено тело 31-летней женщины, без признаков жизни и 61-летний мужчина с многочисленными термическими повреждениями тела, который был направлен в медицинское учреждение, где скончался в ночь с 28 на 29 ноября 2022 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц, общеопасным способом".

В кратчайшие сроки удалось установить двух мужчин подозреваемых в совершении преступлений. Они были объявлены в розыск. Позже им предъявлено заочно обвинение в совершении указанных преступлений и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Несколько дней назад один из мужчин был задержан. При допросе в качестве обвиняемого и проверки показаний на месте, злоумышленник признал свою причастность к поджогу помещения. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление организаторов преступлений и мотива их совершения, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО