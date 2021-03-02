В Самарской области против высокопоставленных медиков возбуждено уголовное дело

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении замминистра здравоохранения СО, заместителя директора ГКУ СО «Самарафармация», заместителя директора ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр», и руководителя контрактной службы государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина». Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Самарской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» подпрограммы «Информационные технологии и управление развитием отрасли» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации (далее - ЕГИСЗ).

Согласно паспорту регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ», администратором регионального проекта назначен заместитель министр здравоохранения Самарской области.

В 2020 году на реализацию указанного проекта в Самарской области за счет средств федерального и регионального бюджетов выделены денежные средства на закупку компьютерной техники и оборудования для создания локально-вычислительных сетей (далее – ЛВС) с целью обмена информацией между 116 медицинскими организациями региона по защищенным каналам.

Указанные средства в полном объеме перечислены поставщикам в рамках соответствующих государственных контрактов. Вместе с тем, до настоящего времени указанные контракты фактически не исполнены. Часть оборудования для создания ЛВС и большая часть компьютерной техники в медицинские организации до настоящего времени не поступили.

Так, по версии следствия, в 2020 году ГКУ СО «Самарафармация» в лице заместителя директора заключен государственный контракт с ООО «Метромакс-АйТи», как с единственным поставщиком, на поставку локально-вычислительных сетей (далее – ЛВС) для 679 государственных учреждений здравоохранения Самарской области на сумму более 63 миллионов рублей (далее - Контракт).

В декабре 2020 года заместитель министр здравоохранения Самарской области, злоупотребляя должностными полномочиями, направил письмо ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» (далее – МИАЦ, согласно которому ГКУ СО «Самарафармация» надлежит заключить дополнительное соглашение к Контракту, предусмотрев получателя ЛВС – МИАЦ, а последним в кратчайшие сроки организовать приемочные работы по реализации региональной составляющей ЕГИСЗ. Указанное письмо предоставило возможность МИАЦ принять фактически невыполненные работы, тогда как МИАЦ не обладало необходимым кадровым составом для приемки всех видом работ во всех учреждениях Самарской области в срок, установленный Контрактом, до 20 декабря 2020 года.

В рамках исполнения Контракта акты приема-передачи оборудования, подписаны представителями ГКУ СО «Самарафармация» и МИАЦ, но объемы выполненных работ подтверждены не были. Таким образом, на расчетный счет ООО «Метромакс-АйТи» поступили денежные средства в размере более 63миллионов рублей за фактически невыполненные работы.

Кроме того, в июле 2020 года между ГКУ СО «Самарафармация» и ООО «Интеллектуальные системы и сети» и ПАО «Ростелеком» заключены контракты, на основании которых в 116 учреждений здравоохранения Самарской области должны быть поставлены аппаратно-программные комплексы (далее - АПК).

Кроме того, силами поставщика или подрядных организаций согласно контрактам выполняются работы по монтажу АПК: установка в помещении эксплуатации 116 учреждений здравоохранения, ввод в эксплуатацию АПК, в том числе настройка и активация предусмотренного на АПК программного обеспечения и средства защиты информации.

Так, в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина» (далее – ГБУЗ «СОКБ») на основании заключенного ГКУ СО «Самарафармация» и ООО «Интеллектуальные системы и сети» поставлены АПК в количестве 329 единиц, а в соответствии с контрактом, заключенным с ПАО «Ростелеком» - 173 единицы, на общую сумму более 25 миллионов рублей. Акты приема-передачи ввода оборудования в эксплуатацию подписаны заместителем директора ГКУ СО «Самарафармация» и руководителем контрактной службы ГБУЗ «СОКБ». Однако, фактически данное программное обеспечение отсутствует в ГБУЗ «СОКБ».

В настоящее время по месту жительства и работы подозреваемых проводятся обыски. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области