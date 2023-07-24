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В Самарской области индивидуальный предприниматель 8 лет проведет в колонии за дачу взятки должностному лицу

24 июля 2023 13:26
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Всего были переданы денежные средства на общую сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю. Он признан виновным по статье "Дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере".

Следствием и судом установлено, что с 2018 года по 2020 год осужденный на постоянной основе передавал деньги в качестве взятки врачу-патологоанатому городской больницы за предоставление информации о лицах умерших в больнице, их персональных данных и персональных данных их родственников; за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг с родственниками умерших, по оказанию комплекса услуг связанных с подготовкой тел умерших к захоронению, которые умерли как в больнице, так и за её пределами; за организацию приема и хранения в холодильной камере патологоанатомического отделения тел умерших за пределами медицинского учреждения.

Всего были переданы денежные средства на общую сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в доход государства в размере 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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