В Самарской области экс-полицейский признан виновным в получении взятки и в нападении на следователя

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Следствием и судом установлено, что в 2024 году в отношении бывшего инспектора отдела ДПС ОМВД России по Безенчукскому району Самарской области было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в 30 тысяч рублей от гражданина за несоставление административного протокола.

18 октября 2024 года осужденный, находясь в медучреждении, стал препятствовать в проведении с ним следственных действий из-за сложившейся личной неприязни к следователю СК, в чьем производстве находилось указанное уголовное дело.

Пытаясь скрыться от сотрудников правоохранительных органов, он нанес удары следователю и оперуполномоченному полиции, осуществляющему оперативное сопровождение по делу, после чего скрылся.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, со штрафом в размере 150.000 рублей и конфискацией предмета взятки в сумме 30.000 рублей. Кроме того, суд по ходатайству прокурора лишил подсудимого звания «лейтенант полиции», сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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