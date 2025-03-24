В Самарской области бывший полицейский подозревается в хищении продукции, изъятой в рамках уголовного дела

102

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в совершении преступлений по статьям "Тайное хищение имущества" и "Превышение должностных полномочий".



По версии следствия, 16 марта 2025 года обвиняемый проник в нежилое помещение, расположенное в ангаре в Куйбышевском районе города Самары, откуда похитил никотиносодержащую жидкость на общую сумму около 1 миллиона рублей, которая была изъята в рамках ранее возбужденного уголовного дела.



По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ-СКР Самара.