Я нашел ошибку
Главные новости:
Он похитил никотиносодержащую жидкость на общую сумму около 1 миллиона рублей, которая была изъята в рамках ранее возбужденного уголовного дела. 
В Самарской области бывший полицейский подозревается в хищении продукции, изъятой в рамках уголовного дела
Торжественная церемония вручения кинематографической премии "Ника" проходит в понедельник в московском театре "Маска".
Актеры Мадянов и Добровольская получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно
К группе риска врач отнес людей с варикозными болезнями, травмами конечностей, сердечно-сосудистой патологией, а также людей с хроническими заболеваниями и беременных.
Врач-кардиолог: долгое сидячее положение в самолете может привести к образованию тромба
По вопросам расселения.
В Самаре состоялись переговоры жителей домов по улице Мориса Тореза с представителями застройщика ООО «СЗ «Интеграция»
Автономные пожарные извещатели фиксируют возникновение дыма и продуктов горения в начальной стадии
В Самаре ведется установка пожарных извещателей в квартирах
40 лучших команд страны – 20 команд юношей и 20 команд девушек поспорят за звание чемпионов ШБЛ.
В Самаре пройдет суперфинал школьной баскетбольной лиги
Тифлокомментарий – лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека.
САТОБ:  оперу П.Чайковского «Евгений Онегин», смогли «увидеть» и слабовидящие зрители
Глава района представит программу развития Советского района на 2025 год.
25 марта глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.87
-0.77
EUR 91.53
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция психолога Елены Баишевой пройдет в Самаре в Музее Рязанова
СОУНБ приглашает на музыкально-просветительскую програму «Весенняя сюита»
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области бывший полицейский подозревается в хищении продукции, изъятой в рамках уголовного дела

24 марта 2025 22:35
102
Он похитил никотиносодержащую жидкость на общую сумму около 1 миллиона рублей, которая была изъята в рамках ранее возбужденного уголовного дела. 

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено  уголовное дело в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в совершении преступлений по статьям "Тайное хищение имущества" и "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, 16 марта 2025 года обвиняемый проник в нежилое помещение, расположенное в ангаре в Куйбышевском районе города Самары,  откуда похитил никотиносодержащую жидкость на общую сумму около 1 миллиона рублей, которая была изъята в рамках ранее возбужденного уголовного дела. 

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ-СКР Самара.

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На почве ссоры в ходе распития спиртных напитков он нанес оппоненту два удара ножом.
24 марта 2025, 15:58
Самарец, обвиняемый в убийстве своего знакомого, предстанет перед судом
На почве ссоры в ходе распития спиртных напитков он нанес оппоненту два удара ножом. Закон
388
Возбуждено уголовное дело.
07 марта 2025, 20:04
В Самарской области во время представления передвижного цирка обрушилась трибуна
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
1661
Обвиняемая незаконно начислила сотрудникам, неосведомленным о незаконных действиях, заработную плату на общую сумму около 740 тысяч рублей, а затем распорядилась деньгами по своему усмотрению.
05 марта 2025, 19:30
Главбух самарского детсада ответит перед судом за мошенничество
Обвиняемая незаконно начислила сотрудникам, неосведомленным о незаконных действиях, заработную плату на общую сумму около 740 тысяч рублей, а затем... Закон
1590
В центре внимания
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
24 марта 2025  10:29
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
276
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
24 марта 2025  10:19
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
354
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
22 марта 2025  10:12
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
876
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
985
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
740
Весь список