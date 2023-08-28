В Самаре бывший сотрудник МЧС осужден за мошенничество

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Собранные Советским межрайонным следственным отделом Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю одного из структурных подразделений Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области. Он признан виновным в мошенничестве.

Следствием и судом установлено, что в 2022 году осужденный получил от руководителя коммерческой организации, выполняющей лицензированные работы в области пожарной безопасности, 180 тыс. рублей за общее покровительство, а также за непривлечение к административной ответственности организации, не имея реальной возможности исполнить обещание. При получении денежных средств злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев принудительных работ, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО