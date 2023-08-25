В Самаре будут судить начальника строительного участка за падение складированных полимерных труб на мальчика 

120

Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении начальника строительного участка, обвиняемого по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

19 марта около одного из домов в Куйбышевском районе Самары, произошло падение складированных полимерных труб, в результате которого 11-летнему мальчику, проникшему к месту происшествия из-за отсутствия ограждения, был причинен тяжкий вред здоровью. По версии следствия, происшествие произошло в связи с тем, что обвиняемым были нарушены правила безопасности при осуществлении строительно-монтажных и иных работ, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Фото: ru.freepik.com