В отношении прокурора Сызрани возбуждено уголовное дело

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении прокурора Сызрани по статье "Покушение на получение взятки в особо крупном размере".

"По версии следствия, 30 июля 2021 года подозреваемый, попытался получить через посредника в качестве взятки денежные средства в размере 3 миллионов рублей за совершение заведомо незаконных действий. Довести свой преступный умысел подозреваемый до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ СО.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.