Я нашел ошибку
Главные новости:
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В отношении прокурора Сызрани возбуждено уголовное дело
По словам главы Роскосмоса, если ошибку совершили, то она была быстро компенсирована.
Рогозин: двигатели "Науки" могли включиться из-за операторов
С одиннадцатиметровой отметки пробил Александр Соболев.
"Крылья" уступили "Спартаку", пропустив с пенальти – 0:1
Взятка предназначалась за «помощь» при расследовании уголовного дела.
Александр Хинштейн: прокурора Сызрани задержали по подозрению в получении взятки в 3 млн рублей
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области ожидается гроза, ливень, град, шквалистый ветер
Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в Самарской области, уволен из органов внутренних дел
Приговор огласят 2 августа.
Прокурор просит четыре года колонии для пранкера Джаборова за имитацию приступа коронавирусной инфекции в метро
Паровоз изготовили в сервисном ремонтном депо Самары.
Сегодня на станции Сызрань-1 КбшЖД установили модель первого российского паровоза
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.14
-0.05
EUR 86.99
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В отношении прокурора Сызрани возбуждено уголовное дело

30 июля 2021 22:36
52
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении прокурора Сызрани по статье "Покушение на получение взятки в особо крупном размере".

"По версии следствия, 30 июля 2021 года подозреваемый, попытался получить через посредника  в качестве взятки денежные средства в размере 3 миллионов рублей за совершение заведомо незаконных действий. Довести свой преступный умысел подозреваемый до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ СО.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Теги: прокурор Сызрани уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Взятка предназначалась за «помощь» при расследовании уголовного дела.
30 июля 2021, 21:36
Александр Хинштейн: прокурора Сызрани задержали по подозрению в получении взятки в 3 млн рублей
Взятка предназначалась за «помощь» при расследовании уголовного дела. Закон
97
У жителя Чапаевска грабитель отобрал сотовый телефон и паспорт
30 июля 2021, 12:03
У жителя Чапаевска грабитель отобрал сотовый телефон и паспорт
23-летнего местного жителя ранее судили за аналогичное преступление. Криминал
326
По факту ЧП с ребенком в самарском парке Гагарина возбудили уголовное дело
29 июля 2021, 13:04
По факту ЧП с ребенком в самарском парке Гагарина возбудили уголовное дело
4-летний мальчик упал с детского аттракциона и сломал руку. Происшествия
415
В центре внимания
В командном турнире шпажистов сборная России (ОКР), за которую выступал наш спортсмен, заняла 2 место.  
30 июля 2021  16:08
Самарский шпажист Павел Сухов завоевал серебро Олимпийских игр 
267
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
30 июля 2021  13:30
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
343
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
30 июля 2021  13:20
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
399
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
29 июля 2021  13:26
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
691
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
29 июля 2021  11:15
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
554
Весь список