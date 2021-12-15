Я нашел ошибку
Главные новости:
Мини-приложение «Другое дело» создано, чтобы мотивировать людей на участие в самых разных общественно полезных и развивающих активностях.
Жители Самарской области могут оплатить поездку на космодром бонусами за полезные дела
В 2021 году премия проводилась впервые. В заявочной кампании приняли участие более 3 000 человек из разных регионов страны.
«iВолга» и «Самокат» - победители Всероссийской премии Росмолодёжи «Время молодых»
Обращения жителей  касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
"Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени", - заявил Байден.
Джо Байден рассчитывает на дальнейшие личные контакты с президентом России Владимиром Путиным
Привиться можно вакциной Спутник V, Спутник Лайт, Ковивак, Эпивак. Кроме того, все желающие смогут пройти вакцинацию против гриппа.
В Сызрани, в МФЦ «Монгора», будет работать пункт вакцинации
Ее отправили в колонию на четыре года и 10 дней.
В Омске вынесен приговор матери, которая вместе с подругой истязала своего сына
"Здесь я знаю потрясающих людей, я знаю здесь потрясающих врачей, я знаю здесь потрясающую профессуру, у меня здесь множество друзей".
"Есть более достойные": Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области
В Самаре за сутки заболели 237 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
0.38
EUR 83.24
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Омске вынесен приговор матери, которая вместе с подругой истязала своего сына

15 декабря 2021 17:19
146
Ее отправили в колонию на четыре года и 10 дней.

Жительница Омской области Евгения Кабельская, которая вместе с подругой морила голодом, неоднократно избивала и связывала своего полуторогодовалого сына, приговорена к четырем годам и 10 дням лишения свободы, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Омской области. Ее подруга - Гульмира Букенова, у которой четверо детей, приговорена за истязание мальчика к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста, передает ТАСС.

Суд установил, что с марта по сентябрь 2020 года 20-летняя Кабельская жила с полуторагодовалым сыном у 25-летней Букеновой. При этом мать ребенка позволяла подруге и ее детям истязать своего ребенка, которого били, кусали, щипали, царапали и надавливали пальцами на глаза. Кабельская также систематически ограничивала сына в еде, хотя у нее была возможность организовать полноценное питание, не купала его и не меняла подгузники.

В качестве наказания за непослушание обе женщины связывали мальчика на срок до шести часов, били его руками и деревянной рейкой от кровати. С целью сокрытия преступления они не обращались к врачам. "В результате жестокого обращения у мальчика развилась белково-энергетическая недостаточность, низкие показатели роста и веса не соответствовали возрасту ребенка", - подчеркнули в прокуратуре.

В конце августа избитого ребенка увидел контролер компании "Омскоблводопровод", который об этом сообщил в полицию. Кабельская с сыном была помещена для обследования в больницу, откуда она сбежала и уехала в Москву для участия в ток-шоу. Там она была задержана, а ребенок помещен в московскую больницу. Тогда ситуацию под контроль взял уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Затем мать ребенка была лишена родительских прав, опекунство над мальчиком оформили родственники со стороны умершего отца.

В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области отметили, что в ходе следствия обвиняемые вину признали частично. 

 

Фото:   соцсети

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Обращения жителей  касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.
15 декабря 2021  18:08
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
92
Еще 651 житель Самарской области заболел коронавирусом
15 декабря 2021  13:54
Еще 651 житель Самарской области заболел коронавирусом
372
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
15 декабря 2021  12:17
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
210
В Самаре в связи с непогодой усилены меры по ликвидации обледенений
15 декабря 2021  12:05
В Самаре в связи с непогодой усилены меры по ликвидации обледенений
227
В Самаре стартовал Международный Форум Волонтеров Победы
15 декабря 2021  09:35
В Самаре стартовал Международный Форум Волонтеров Победы
295
Весь список