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Следователями СК СО возбуждено уголовное дело по факту нападения беспризорных собак на детей в Сызрани

26 октября 2024 17:59
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По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в Сызрани собаки напали на ребенка, в результате чего ему были причинены телесные повреждения. Также сообщается, что это был не единичный случай.

По данному СУ СКР СО возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В рамках предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Сызрань Уголовное дело

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