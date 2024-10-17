Следователи  проверят информацию о несовершеннолетних, которых незаконно высаживали из автобусов 

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В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в маршрутных автобусах Самары и Сызрани водители высаживают детей из автобусов, препятствуя пользоваться льготами на бесплатный проезд.

По данным фактам территориальными следственными отделами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области организованы доследственные проверки, в рамках которых будут опрошены представители компаний-перевозчиков, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, а также другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО