Следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве

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Следователь МВД отменил постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. В настоящий момент она имеет статус свидетеля", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве.

В среду Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. В подмосковном доме Собчак прошел обыск, сама журналистка уехала из России.

Ранее в пятницу издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что в настоящее время к Собчак "претензий нет" и она в деле о вымогательстве "ни при чем".

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС