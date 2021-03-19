Санкционные польские яблоки задержаны в СО и будут уничтожены

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Мобильной группой Самарской таможни и ГИБДД Большечерниговского района в районе села Большая Черниговка (Самарская область) было выявлено транспортное средство, осуществляющее перевозку свежих яблок.

На перевозимый груз отсутствовал фитосанитарный сертификат, а так же маркировка на товарах. Общий вес задержанного товара составил более 21 тонны.

Товар передан в Управление Россельхознадзора по Оренбургской области для проведения дополнительных проверочных мероприятий, в результате которых установлено, что задержанные яблоки – польские и являются «санкционным» товаром, подлежащим уничтожению, передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни