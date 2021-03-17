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Ранее судимому 40-летнему жителю Самарской области предъявили обвинения по статьям «Кража» и «Покушение на кражу».
Самарец украл в гипермаркете на Московском шоссе лазерные уровни
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Самарец украл в гипермаркете на Московском шоссе лазерные уровни

17 марта 2021 10:59
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Ранее судимому 40-летнему жителю Самарской области предъявили обвинения по статьям «Кража» и «Покушение на кражу».

Из собранных материалов следует, что в течение нескольких дней уроженец Красноярского района Самарской области совершил два преступления в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе.

Преступления совершались по следующей схеме: убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина похищал со стеллажа лазерные уровни и прятал их под одежду.

В одном из случаев ему удалось покинуть помещение торговой точки и перепродать товар за 2000 рублей прохожему, во втором – довести свой преступный умысел до конца он не смог, при выходе из торгового зала к мужчине обратился сотрудник охраны. На его вопрос о наличии неоплаченного товара, обвиняемый добровольно выдал похищенный инструмент.

 

Ранее судимому 40-летнему жителю Самарской области предъявили обвинения по статьям «Кража» и «Покушение на кражу».

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

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