Самарец украл в гипермаркете на Московском шоссе лазерные уровни

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Из собранных материалов следует, что в течение нескольких дней уроженец Красноярского района Самарской области совершил два преступления в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе.

Преступления совершались по следующей схеме: убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина похищал со стеллажа лазерные уровни и прятал их под одежду.

В одном из случаев ему удалось покинуть помещение торговой точки и перепродать товар за 2000 рублей прохожему, во втором – довести свой преступный умысел до конца он не смог, при выходе из торгового зала к мужчине обратился сотрудник охраны. На его вопрос о наличии неоплаченного товара, обвиняемый добровольно выдал похищенный инструмент.

Ранее судимому 40-летнему жителю Самарской области предъявили обвинения по статьям «Кража» и «Покушение на кражу».

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД СО.