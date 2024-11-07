Осужден бывший врио замминистра транспорта Самарской области за получение взятки

41

Доказательства, собранные сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел Самарской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области - руководителя управления строительства и реконструкции автомобильных дорог департамента автомобильных дорог. Он признан судом виновным по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Установлено, что с мая 2021 года по январь 2022 года он получил от представителя коммерческой организации строительные материалы в качестве взятки и услуги по их доставке стоимостью более 1 миллиона 500 тысяч рублей для обустройства земельного участка, находящегося в его пользовании, но зарегистрированного на его родственника.

За указанное незаконное вознаграждение государственный служащий в период с 2019 года по 2023 год в целях обеспечения конкурентного преимущества указанной коммерческой организации предоставлял ежегодно сведения о планируемых государственных контрактах по ремонту и строительству автомобильных дорог по рентабельным для общества договорам.

В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму около 12 миллионов рублей, в качестве обеспечения надлежащего исполнения приговора. По представлению следователя исполняющий обязанности заместителя министра транспорта был уволен с занимаемой должности.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком а 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в доход государства в размере 4,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: pxhere.com