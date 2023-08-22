Доцент тольяттинского вуза получала от студентов деньги за "хорошие оценки"

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Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждены уголовные дела в отношении доцента кафедры и нескольких студентов одного из университетов города. Они подозреваются в совершении преступлений по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки".

По версии следствия, с 2020 года по 2022 год подозреваемая получила от студентов через посредника путем электронных денежных переводов не менее 172 тысяч рублей за "помощь" в получении студентами зачетов и экзаменов и закрытии задолженностей, не имея реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявления других эпизодов преступной деятельности. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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