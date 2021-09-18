Владислав Волков: «Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, обнаружить мне не удалось»

195

В субботу, 18 сентября, в регионе проходил второй день голосования за кандидатов в депутаты в Государственную думу РФ и Самарскую губернскую думу. О том, как прошел этот день, рассказал сопредседатель общественного наблюдения за выборами Владислав Волков.

- Я сегодня осуществлял мониторинг информационного пространства на предмет каких-то серьезных нарушений, но безуспешно — серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, на результаты выборов, обнаружить мне не удалось. Есть определенная информационная волна, которая разгоняется, на мой взгляд, совершенно определенными участниками избирательного процесса. Они демонстрируют большое количество мнимых нарушений, однако мне своими глазами не удалось в этом в этом убедиться.