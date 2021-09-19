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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Международные эксперты рассказали о трех днях голосования в Самарской области

19 сентября 2021 21:53
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В Самарской области все прошло на должном уровне.

17-19 сентября жители 63-го региона выбирали депутатов Госдумы и губернского парламента. Сейчас все участки закрылись. Но все это время на любой из них, кроме избирателей, могли прийти международные эксперты. Они приехали из разных стран, чтобы дать оценку выборам в России. 

В губернии наблюдали за ходом выборов 17-19 сентября представители Италии, Ливана и Мексики. Им предоставили полную свободу действий и возможность посетить избирательные участки как в областном центре, так и в сельских районах. 

Мексиканец Марко Орозко был приятно удивлен, как все четко и оперативно было организовано в российской глубинке: 

- Я первый раз на выборах в России. Но до этого был во время голосования в Европе и Латинской Америке. Здесь, на участке в Красном Яре, все хорошо, как и на трех участках, которые мы посетили в Самаре. Везде есть видеокамеры, которые следят за процессом. Очень интересный факт, что на бюллетенях есть защитный знак. Интересно узнать, как проходит онлайн-голосование. В Мексике такого нет. 

Представитель Ливана Марван Фуад Абдуллах поделился впечатлениями: 

- Для нас важно посмотреть, как в России проходят выборы, что-то принять для себя, поучиться. 

Гостей особенно впечатлила работа ситуационного центра Общественного штаба Самарской области по независимому наблюдению за выборами, куда поступают видеотрансляции с более чем тысячи участков.

Международные эксперты сделали вывод, что наличие независимого ситуационного центра по наблюдению за ходом голосования позволяет проводить выборы наиболее прозрачно. Иностранцы также побывали в центре наблюдения за выборами в Тольятти. 

Председатель областной Общественной палаты Виктор Сойфер рассказал представителям иностранной делегации о том, какая работа проводится в рамках общественного контроля на выборах: 

- Наши независимые общественные наблюдатели не аффилированы ни к одной из политических партий, они осуществляют внепартийное наблюдение, и в этом заключается их особая роль.

Чтобы составит полное впечатление о регионе, в котором они провели несколько дней, гости побывали в храме во имя святых новомучеников и исповедников российских в поселке Прибрежном, в музее "Самара космическая" и тольяттинском парке истории техники им. Сахарова. 

Подводя итоги трехдневного пребывания в Самарской области, Марко Орозко отметил, что избирательный процесс здесь очень понятен и прозрачен: 

- Эти три дня мы были на разных избирательных участках. Даже электронные машины, которые используются в России не вызывают затруднения у избирателей. А если человек не понимает, ему доходчиво объясняют, как это сделать. 

С ним солидарна и представитель Апеннинского полуострова Маргерита Сальтини. Она сказала, что ей нравится атмосфера на российских выборах: 

- Выборный процесс полностью отвечает демократическим принципам. Хочется отметить, что применены интересные технологии, которые делают избирательный процесс немного трудным, но он ставится лучше, более прозрачным и понятным для людей.

Перед отлетом, уже в аэропорту Курумоч, Марван Фуад Абдуллах сказал корреспонденту sova.info: 

- Это первый раз, когда мы наблюдаем за процессом в течение трех дней. Проведение голосования в течение трех дней - это прогрессивная форма организации выборов, которая позволяет большему числу избирателей выразить своё мнение. Например, нам было интересно узнать, как происходит сохранность бюллетеней в эти дни. Мы увидели всю процедуру, и она нас удовлетворила. Хорошо, что каждый желающий может попасть в центр наблюдения и увидеть, как идет голосование на различных участках. У вас все прошло на должном уровне.

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