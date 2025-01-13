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В России могут создать реестр целителей и знахарей

13 января 2025 11:15
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В России могут создать реестр целителей и знахарей

С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Бадма Башанкаев, пишет «Парламентская газета».

По словам парламентария, в России на право оказывать народную медицинскую помощь выдано всего около 300 лицензий. При этом в сети можно найти тысячи знахарей, целителей, травников, нутрициологов, которых «непонятно кто аккредитовал».

«Знания и практики, которые передаются из поколения в поколение, часто действительно способны оказать людям реальную помощь. (...) Однако для их применения нужно пройти курс обучения, получить лицензию и пройти сертификацию», — считает Башанкаев.

В качестве примера он привел случай, когда 40-летний шиномонтажник почувствовал в себе дар целителя, и свои навыки в работе с инструментами начал использовать в лечении позвоночника, что для нескольких пациентов закончилось параличом. Его осудили.

По мнению депутата Госдумы, в России необходимо создать полноценный реестр целителей, включать в который будут только граждан с медицинским образованием. «Если вас там [в реестре] нет, но вы практикуете, — это уже основание для интереса со стороны правоохранительных органов», — обозначил Башанкаев.

Ранее в РПЦ назвали «целителей» и «магов» мошенниками и призвал государство либо запретить их деятельность, либо регулировать ее. В частности, было предложено создать специальные комиссии, которые будут тестировать «магические способности целителей», пишет Лента. 

Фото: Дильдина Светлана

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