В ГД предложили закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн

Депутаты от фракции "Новые люди" обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить право родителей посещать собрания в школах и детских садах онлайн. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Эта мера, по мнению парламентариев, позволит родителям существенно сэкономить личное время.

"Просим вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить профильным департаментам Министерства просвещения Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", – указано в письме.

По словам депутатов, родители школьников и воспитанников детских садов тратят на посещение собраний от 2 до 3 часов.

Авторы запроса надеются, что инициатива позволит родителям, которые не могут посетить школу лично, участвовать в образовательном процессе.