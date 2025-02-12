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Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым началось в Москве

12 февраля 2025 13:26
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Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым началось в Москве

Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым началось в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом сын артиста Александр рассказал, что его отец умер после продолжительной болезни. Он уточнил, что семья не сообщала об этом, "поскольку это личная история".

Президент РФ Владимир Путин прислал к церемонии прощания с артистом венок с лентой в цветах российского триколора.

Стриженов умер в больнице 9 февраля на 96-м году жизни, сообщила ТАСС его жена Лионелла Стриженова. Причину смерти собеседница агентства не уточнила. Как ранее уведомили на сайте Союза кинематографистов России, похороны артиста пройдут на Троекуровском кладбище.

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