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Политолог считает, что Меркель после отставки не уйдет на пенсию

27 сентября 2021 13:33
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Политолог считает, что Меркель после отставки не уйдет на пенсию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после отставки не уйдет на пенсию, она может продолжить работу в международной организации, но не в коммерческом секторе, считает немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.

На посту канцлера по Конституции Меркель будет оставаться пока партии не завершат формирование коалиции. Формально ограничений по срокам создания коалиции нет, рекордный срок был после выборов 2017 года – свыше пяти месяцев. Как только будет назначен новый канцлер, Меркель окончательно покинет эту должность.

Сама она ранее заявляла, что после отставки планирует "немного выспаться, немного погулять на природе и подумать, чем конкретно заниматься", передает Радио Маяк.

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