Первые смартфоны с российской операционной системой Аврора покажут летом

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Коммерсантъ сообщает, что дистрибьютор электроники «Марвел-Дистрибуция» покажет летом смартфон F+ pro с российской операционной системой Аврора.

Пользователю будет предоставлен выбор по установке ОС: Android или Аврора. Последняя разработана компанией, принадлежащей Ростелекому.

Изначально в смартфонах будут использоваться преимущественно китайские комплектующие и процессоры MediaTek, однако со временем их полностью заменят на отечественные. Сборка происходит в России.

Первая партия новинок будет готова к лету, однако поставки ожидаются осенью из-за того, что адаптация Авроры занимает четыре-шесть месяцев. Компания хочет внести смартфоны в госреестра Минпромторга, чтобы их смогли закупать госкомпании и госзаказчики.