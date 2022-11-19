Я нашел ошибку
Главные новости:
Видовые башни в 28 российских городах окрасятся в зеленый цвет, символизируя поддержку теме восстановления лесов в нашей стране.
В Самаре 20 ноября зеленая подсветка включится в поддержку акции «Сохраним лес»
Учащиеся подготовили выступления в жанрах мюзикла, мини-спектакля и агитбригад, посвященные теме «Скажем авариям нет! Службе пропаганды 90 лет!».
В Тольятти завершился городской этап конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица
Погибли двое пожарных.
В Перу самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетной полосе
Совсем недавно стартовало обучение по компетенция «Графический дизайн».
В Тольятти 200 человек завершили обучение по направлению «Интернет-маркетинг»
Без холодного водоснабжения на ул. Алма-Атинской сейчас находятся несколько многоквартирных домов.
Из-за нелегальных гаражей на водопроводе специалисты «РКС-Самара» не могут приступить к ремонту трубы
Врачи предостерегают: у курящих в 4 раза выше риск развития инфаркта.
Самарские врачи обсудили вопросы профилактики табакокурения
Каждому возрастному периоду соответствует определенный перечень осмотров и исследований.
Инна Шадрина: следить за здоровьем детей помогают профилактические осмотры
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
-0.02
EUR 62.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные

В Перу самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетной полосе

19 ноября 2022 16:26
179
Погибли двое пожарных.

Пассажирский самолет Airbus A320Neo столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Хорхе Чавеса в Лиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Об этом сообщил портал Simple Flying в пятницу, 18 ноября, пишут "Известия".

«С сожалением вынуждены подтвердить, что рейс LA2213 авиакомпании LATAM Airlines Peru, следовавший по маршруту Лима–Хулиака, перед взлетом попал в аварию на земле в Лиме», — сообщила авиакомпания в своем Twitter-аккаунте.

Пассажиры покинули воздушное судно через запасные двери.

По информации paddleyourownkanoo, погибли два человека, которые находились в пожарной машине. Как сообщается, служебный автомобиль выполнял учебный выезд, поэтому находился на площадке. Причины произошедшего устанавливаются.

 

Фото: Соцсети/ИЗВЕСТИЯ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В холле  3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов
18 ноября 2022  20:41
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
545
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
18 ноября 2022  16:26
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
2006
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
18 ноября 2022  13:43
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
450
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
18 ноября 2022  11:59
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
350
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
17 ноября 2022  13:49
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
470
Весь список