Западный Казахстан и Самарская область договорились о сотрудничестве в сфере туризма

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На этой неделе в онлайн-формате прошла встреча представителей туристической отрасли Западно-Казахстанской и Самарской областей. Департамент туризма министерства культуры Самарской области совместно с операторами туриндустрии представили рекреационные ресурсы региона.

В презентации эксперты акцентировали внимание на растущем потенциале возможностей Самарской области для организации событийного туризма, проведения международных деловых и спортивных мероприятий. Спикеры единогласно отметили растущие перспективы развития MICE-туризма. Выгодное географическое положение, качественная логистика, высокий уровень обслуживания в отелях уровня 5*, а также разнообразные туристические и экскурсионные маршруты позволяют провести любое, локальное, общероссийское или международное, мероприятие на самом высоком уровне.

Не обошли вниманием и туристическую классику: в регионе представлен и имеет серьезный потенциал к дальнейшему развитию круизный отдых, а обширная фестивальная повестка Самарской области стала для представителей индустрии отдыха и путешествий отличным инструментом для внедрения новых туристических программ. Брендовый маршрут Самарской области «Жигулёвские выходные» – пример концептуальной туристической программы, развитие которой находится на особом контроле Правительства Самарской области. В майском Послании Глава региона Дмитрий Азаров подчеркивал: «Правительству области необходимо активнее заниматься созданием и развитием в Самарской области новых кластеров. Это вся сфера услуг и туризм, в том числе медицинский туризм. Потенциал для развития этих отраслей экономики у нас огромный. В 2020 году туристско-рекреационный кластер «Самарская Лука» стал лауреатом Всероссийского конкурса по развитию внутреннего туризма. И этот успех должен стать важным этапом на пути превращения региона в центр притяжения для туристов из разных регионов страны».

В ходе диалога с коллегами из Казахстана самарские туроператоры отмечали, что сотрудничество с Западным Казахстаном перспективно как раз с точки зрения развития экологического и медицинского туризма, тех направлений, о которых говорил Губернатор. Участники онлайн-встречи договорились организовать дополнительные форсайт-сессии по темам MICE-туризма и промышленного туризма, а также по программам экологического отдыха в регионе, так как это наиболее сильные и перспективные точки привлечения туристов из Западного Казахстана.

До введения ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения COVID-19, организованные группы туристов из Казахстана приезжали в наш регион за активным отдыхом, их привлекали экскурсионные маршруты по Самарской Луке. Индивидуальных же туристов больше интересовало историко-культурное наследие региона, театры, музеи. Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриального развития Западно-Казахстанской области Жанна Бакалиева отметила, что историко-культурные объекты Самарского региона по-прежнему в топе интересов туристов из Казахстана, но наблюдается растущий интерес к программам гастрономического туризма. Это направление также было представлено в ходе презентации.

По итогам встречи были достигнуты договорённости о размещении информации, презентаций и видео материалов о travel-возможностях Самарской области на интернет-ресурсах туристско-информационного центра West Kaz. А представители туротрасли Казахстана выразили намерение в ближайшее время посетить наш регион с информационным визитом. Безусловно, это будет возможно после открытия границ.