Весной 2025 года из Самарской области отправятся тематические поезда

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С марта по май 2025 года жители смогут попутешествовать в разные города России с экскурсионными программами на выбор. Об этом сообщили в Куйбышевской ЖД.

«Из Самары можно будет уехать в Саранск, Уфу, Пензу, Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Москву. Также поезда довезут путешественников до Рязани, Коломны, Южного Урала (Златоуст, Сатка, Миасс)», – рассказали в пресс-службе.

К 80-летию Великой Победы весной из Самары отправятся три поезда в Волгоград. В пути реконструкторы военно-исторического общества расскажут путешественникам о событиях Великой Отечественной войны. Из Тольятти поезд тоже тронется в Волгоград, пишет Самара-КП.