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Вдоль Волги появится новый туристический маршрут

20 октября 2022 11:15
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вдоль Волги появится новый туристический маршрут

В этом году десятки волонтёров губернии за несколько месяцев прошли больше 300 км по территории национального парка "Самарская Лука", сделали свыше 9 тысяч фотографий пейзажей и троп, смонтировали фильмы и создали творческие работы – картины и эскизы, посвящённые природе этих уникальных мест. Участники девяти экспедиций, продолжавшихся с перерывами с мая по август, исследовали пеший круговой маршрут в Жигулях, следуя за ходом волжской излучины. Энтузиастов экологического туризма объединил региональный проект "Путь Реки". Sovainfo.ru узнала у его кураторов, что станет итогом длительных походов и изучения троп.

Авторы и кураторы проекта "Путь Реки" Татьяна Суркова и Пётр Якубсон в октябре представили промежуточные итоги многочисленных экспедиций по национальному парку. Они воплотились в выставке творческих работ участников исследовательских походов, которая так и называется - "Путь Реки" (0+). Экспозиция открылась в самарском центре современной культуры "Нулевая комната" по адресу: Ленинградская, 77. Она посвящена созданию пешего кругового маршрута в Жигулях. В представленных эскизах и картинах отразились впечатления волонтёров от путешествий по Самарской Луке.

- На выставке можно увидеть больше десяти работ художников, бродивших с нами по тропам Луки и выразивших свои впечатления в самых разных визуальных формах, - поделилась Татьяна Суркова. - Например, привлекает внимание мозаика-триптих "Сердце каменных гор". Это живое напоминание о лете и о речных берегах. Камни можно потрогать и переложить по-своему. Пройти этот красочный "Путь Реки" можно до 23 октября.

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