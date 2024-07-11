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В Самаре  пройдет второй хакатон креативных индустрий «Креатив на Волге»

11 июля 2024 21:18
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Это событие, которое объединяет в регионе творческих профессионалов, предпринимателей, студентов и неравнодушных горожан.

17–18 августа 2024 года ивент-агентство «Мандариновая лиса» и Консалтинговая компания REC проводят на территории креативного кластера «Станкозавод» второй хакатон креативных индустрий «Креатив на Волге» – это событие, которое объединяет в регионе творческих профессионалов, предпринимателей, студентов и неравнодушных горожан.

20 команд будут предлагать и защищать свои идеи по 4 трекам:

1. Самарская идентичность
2. Разработка креативного пространства
3. Ивент-дизайн
4. Секретный трек от спонсора (будет известен позже)

Заявку на хакатон можно подать до 21 июля 2024 года включительно на себя или на команду из не более 5 человек. Преимуществом при отборе участников будет наличие портфолио с осуществленными креативными проектами.

Мероприятие состоится при поддержке Правительства Самарской области, администрация городского округа Самара, министерства туризма и министерства культуры Самарской области.

Решения, предложенные на хакатоне в 2023 году, получили гранты на дальнейшее развитие и дали улучшение развитию креативного предпринимательства в регионе.

В 2024 году с командами будут работать эксперты в сфере креативной экономики:
Роман Золин, партнер Института развития городов ПОЛИС, руководитель лаборатории впечатлений TouchpointLAB.
Александр Красавцев – управляющий партнер Института развития городов «Полис».
Ян Кожан, Директор Агентства развития города.
Андрей Шешенин – основатель Event University.
Эмма Васильева –дизайнер, автор и продюсер культурных проектов, член союза дизайнеров России, эксперт Школы дизайна НИУ ВШЭ, куратор программы «Ивент-дизайн. Театр. Перформанс».
Дмитрий Маркин – директор проекта «Сеть креативных пространств» Центра развития креативной экономики АСИ.
Ирина Ильяхова – главред и руководитель проектов.
Александр Аверин – руководитель аналитического центра АНО «Московский урбанистический форум» Комитета по туризму Москвы.
Антон Горовой – главный архитектор Мегабудки.
Илья Токарев – председатель Союза Креативных Кластеров, Управляющий партнер Института развития городов «Полис».

В 2024 году хакатон будет сопровождать городской фестиваль и лекторий креативных индустрий, объединяющий лучшие практики в сфере архитектуры, бизнеса, развития регионов и отдельных городов.

На мероприятии будет работать фудкорт, представленный местными ресторанами, бистро и барами, а также участников ждут развлечения и активности от спонсоров, мастер-классы, концерты, активности от креативных кластеров, афтепати на крыше «Станкозавода».

Хакатон и фестиваль полностью бесплатные для участников и гостей, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма Самарской области

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