У студентов, путешествующих по федеральной Программе молодежного туризма, есть возможность познакомиться с достопримечательностями Самарской области

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Поволжский государственный университет сервиса и «Тольяттикаучук» разработали совместную программу для участников федерального проекта молодежного и студенческого туризма.



У студентов, путешествующих по федеральной Программе молодежного и студенческого туризма, появилась уникальная возможность познакомиться с достопримечательностями Самарской области и пройти ознакомительную экспресс-стажировку на крупнейшем предприятии нефтехимического комплекса России – ООО «Тольяттикаучук»!



Напомним, Программа молодежного и студенческого туризма стартовала в 2021 году под патронажем Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (студтуризм.рф). Цель программы – создание единого пространства для культурного, профессионального и личностного развития молодежи в России. Самарская область также участник программы.



«Программа молодежного студенческого туризма, реализуемая на территории Самарской области, дает дополнительный импульс к привлечению туристического потока молодых людей. Реализация данной программы охватывает такие направления как промышленный, экологический и образовательный туризм. Студенческий туризм является одним из важнейших механизмов для профессиональной ориентации молодых специалистов, которые совершат такое путешествие в Самарскую область. В дальнейшем они будут иметь возможность связать свою карьеру с нашими крупнейшими промышленными предприятиями, стать жителями губернии и рассказать о нашем регионе своим друзьям, родным и близким», – отметил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.



Программа ознакомительной стажировки на предприятии «Тольяттикаучук» разработана совместно с Поволжским государственным университетом сервиса и рассчитана на студентов, обучающихся по химическим направлениям подготовки в российских вузах. Стажировка позволит погрузиться в процессы и технологии получения синтетических каучуков, посетить основные производства, где опытные наставники поделятся своими знаниями и умениями. Гостей ждет изучение синтеза мономеров и полимеров, а также знакомство с корпоративной культурой и молодежной политикой предприятия.



«Программа молодежного и студенческого туризма была значительно расширена в 2022 году. В частности, появились новые треки для путешественников – научно-популярный и профориентационный. Мы увидели в этом большие возможности для российской молодежи, Университета сервиса и Самарской области в целом. Теперь наша программа позволяет знакомить молодых людей из разных уголков страны с возможностями научного и профессионального развития в регионе: получения образования, ведения научной деятельности, стажировками и трудоустройством на ведущих предприятиях Самарской области. При этом мы отмечаем, что путешествуют самые мобильные, открытые новому молодые люди, – отмечает ректор ПВГУС Любовь Выборнова. – Сегодня наши партнеры из ООО «Тольятикаучук» открывают двери студентам-путешественникам – это, действительно, большое событие. Приглашаем студентов-химиков российских университетов стать нашими гостями по программе студтуризма, уверены, это будет незабываемое путешествие, которое, возможно, изменит вашу жизнь!»



Разработано два вида стажировки – 7-дневная и 2-недельная. Стажировка на предприятии будет проходить по будням с 8.00 до 17.00. В свободное время путешественники смогут познакомиться с достопримечательностями Тольятти и Самарской области.

Фото: департамент информационной политики СО