Состоится второй пресс-тур проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» 

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17 декабря 2021 года состоится второй пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.

Пресс-туры будут осуществляться каждую неделю на протяжении всей зимы. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

На протяжении всего четвертого этапа участники пресс-туров будут знакомиться с туристическими площадками, где можно отдохнуть зимой, пробовать себя в зимних и экстремальных видах спорта, наслаждаться пейзажами заснеженных Жигулевских гор. Главная цель каждого тура – увлекательно, доступно и нестандартно рассказать жителям и гостям Самарской области о богатейших рекреационных и туристических возможностях нашего региона.

В этот раз журналисты и блогеры примут участие в торжественном открытии глэмпинга Foxsisters camp в Ширяево – самом живописном уголке Самарской Луки, расположенном в окружении Жигулевских гор. Проект стал победителем I конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 2020 года.