Самарцы составили рейтинг любимых туристических мест

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В рейтинге российских курортов лидируют Калининградская область и Дагестан. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил сильные и слабые места основных туристических направлений, опросив представителей экономически активного населения Самары, посещавшего российские курорты в течение года. Респонденты оценили инфраструктуру и сервис, соотношение цен и качества услуг, чистоту общественных мест и отношение к природе, а также отношение местных жителей к туристам.

Выше всего самарцы оценили курорты Калининградской области: их суммарная оценка составила 16,3 баллов из 20 возможных. Туристические места этого региона — Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса — заняли первое место в России по своей инфраструктуре и сервису (4 балла по 5-балльной шкале), по отношению местных жителей к туристам (4,3 балла) и по чистоте общественных мест (4,2 балла). Средняя оценка за соотношение цен и качества услуг лишь немного ниже — 3,8 балла.



На втором месте — Дагестан: это туристическое направление опрошенные оценили в совокупности на 16,1 баллов из 20. Здесь рады гостям: наибольшее количество баллов среди российских курортов Дагестан получил за радушие местных жителей и соотношение цен и качества услуг (4,4 и 4 балла соответственно).



В тройку туристических регионов-лидеров вошло также Золотое кольцо России (в общей сложности 15,8 балла). Это традиционное туристическое направление выгодно отличается от других развитой туристической инфраструктурой и сервисом: за них респонденты поставили Суздалю, Владимиру и другим старинным городам Центральной России 4,1 балла из 5. Достаточно высокие оценки у Золотого кольца за отношение местных жителей к гостям и чистоту общественных мест (4,3 и 4 балла соответственно).



Ставропольский край и Алтай — в середине рейтинга: суммарная оценка курортов этих регионов 15,6 и 15,2 балла. Лучше всего здесь обстоят дела с отношением жителей к туристам (4,3 и 4,2 балла соответственно).



У Камчатского края — 14,6 балла. По данным исследования, у региона, в любви к которому недавно признался Владимир Путин, высокие оценки за чистоту и экологию (4,1 балла из 5) и низкие — за инфраструктуру и цены (3,3 и 3 балла соответственно).



У Крыма также суммарно 14,6 баллов. А последнее место среди туристических регионов занял Краснодарский край с 14,3 баллами. Эти направления посещает наибольшее количество туристов, поэтому и запросы к ним выше, и критики звучит больше. Где много людей, там острее стоят вопросы с чистотой и экологией (оценки по этому параметру у Краснодарского края минимальны — 3,5 балла). Туристы хотели бы видеть от местных жителей больше проявлений гостеприимства (оценки этого параметра не назвать низкими — по 3,8 балла из 5, но у других туристических мест они выше). Отдых на Черноморском побережье в среднем, конечно, обойдется дешевле, чем тур на Камчатку, но, по мнению отдыхающих, цены в Крыму и Краснодарском крае не соответствуют качеству сервиса.



Время проведения: 1 августа — 5 сентября 2022 года