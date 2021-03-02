Самарцев приглашают в тур на ретро-поезде к Святыням Самарского края

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14 марта 2021 г. в день Прощенного воскресения в 08:40 с вокзала Самары отправится ретро-поезд «Ретротур на Паровозе к Святыням Самарского края», который состоится по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

В пути следования поезда участников ждет экскурсионная программа и дегустация продукции производителей Самарской области. По прибытию туристы посетят село Ташлу, которое больше ста лет прославляет Самарскую область среди верующих и путешественников, Поволжский православный институт с обзорной экскурсией, встречей со священником, интерактивной программой и знакомством с художественной выставки.

Поезд состоит из легендарного паровоза «Лебедянка», а также комфортабельных вагонов с местами для сидения и вагонами категории СВ.

Интерьер подвижного состава оформлен в стиле конца XIX - начала XX веков с использованием винтажных атрибутов, тематических фотозон. Особое место в оформлении интерьера вагонов занимают репродукции картин самарского художника Александра Баканова.

Новый туристический проект по организации ретротуров на паровозе подготовили Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» и Куйбышевская железная дорога совместно с ООО «РЖД Тур», региональными туроператорами при поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области, а также Администрации Тольятти.