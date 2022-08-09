Самарская область становится все более привлекательной для туристов

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Портал Ростуризма Russia.Travel опубликовал 133 туристических автомаршрута по всей России. В Самарской области специалисты Ростуризма предлагают провести 3 дня и посетить: Самару, Тольятти, Ширяево и Сызрань.



«Наша страна настолько большая и разнообразная, везде хочется побывать. Зачастую автомобиль – самый простой и удобный способ для путешествия с семьёй или с друзьями. Мы сформировали более ста тридцати автомаршрутов, ознакомиться с которыми можно на портале Ростуризма Russia.Travel. В фокусе нашей работы не только разработка удобных и интересных автомаршрутов, но и их обустройство, для этого у нас есть такая форма поддержки малого и среднего бизнеса как гранты», – прокомментировала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.



Автомобильный туризм – один из самых популярных и востребованных видов отдыха для россиян. По данным Росстата, на автомобиле по России путешествует каждый третий, а из-за пандемии такой вид путешествия окончательно оформился в большой тренд еще в 2020 году. Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» путешествия по стране становятся на порядок доступнее и комфортнее.



Самарская область – регион с богатой историей, потрясающе красивой природой и неповторимыми туристическими достопримечательностями! Сегодня губерния представляет для туристов сочетание уникальных природных ресурсов, старинной архитектуры разных стилей и современной инфраструктуры для отдыха. Несомненно, наше главное преимущество – это природное богатство и неповторимое течение реки Волги.



Так, портал Ростуризма Russia.Travel рекомендует начать свое путешествие с региональной столицы, Самары, погулять по главным улицам и обязательно посетить местную набережную – одно из любимых мест города у местных жителей и туристов. Обязательно к посещению – Жигулевский пивоваренный завод, бункер Сталина, Музей-усадьба А. Толстого.



Во второй день эксперты Ростуризма советуют посвятить городу с итальянским названием, центру российского автопрома – Тольятти, побывать в музее «АвтоВАЗ» и Техническом музее имени Сахарова, прогуляться по центру города и полюбоваться природой в парке Комсомольского района, посмотреть на главную площадь Тольятти – площадь Свободы.



Финальный день автопутешествия в Самарскую область предлагают провести в Ширяево и заглянуть в дом-музей И. Репина, где художник создал картину «Бурлаки на Волге». А после Ширяево отправиться в Сызрань: погулять по городу, заглянуть на Спасскую башню, где можно позвонить в колокол, а также посетить магазин при главном хлебобулочном заводе области «Хлеб», на котором делают легендарный сызранский торт «Паутинка».



Напомним, недавно Сызрань одержала победу во всероссийском конкурсе, в результате чего город получит 215 млн рублей из федерального бюджета на развитие туризма. «Сызрань – один из красивых городов нашего региона с богатой историей и большим туристическим потенциалом, который обязательно будем развивать и дальше. Выделенные средства направим на создание туристической инфраструктуры, чтобы как можно больше жителей и гостей нашей области приезжали сюда и проводили время, - отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Благодаря системной работе областного Правительства и личному вниманию к развитию туристической отрасли Главы региона, Самарская область становится все более привлекательной для туристов.