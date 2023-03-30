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Отдых в Сочи в 2023 году подорожал на 20–30% из-за падения интереса россиян к Крыму

30 марта 2023 22:14
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Подорожание коснется в первую очередь четырех- и пятизвездочных отелей.

Отдых в Сочи в 2023 году подорожал на 20–30% из-за падения интереса россиян к Крыму, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян.

На ситуацию повлияли логистические сложности, связанные с полуостровом, — закрытый аэропорт в Симферополе, затрудненный проезд по Крымскому мосту и недостаток пассажирских поездов.

«Из-за всех этих проблем Крым, на мой взгляд, будет в минусе на 3–4 млн человек по итогам сезона. В этом году у россиян нет никаких иллюзий по поводу того, что аэропорт в Симферополе откроется, поэтому бронирование туров на полуостров упало на 50%», — отметил Алексан Мкртчян.

Всё это влияет на стоимость отдыха в Сочи. В прошлом году она увеличилась на 40%, а в этом цены поднимутся еще на 20–30%, считает Алексан Мкртчян. Подорожание коснется в первую очередь четырех- и пятизвездочных отелей, в то время как стоимость проживания в менее комфортных гостиницах «три звезды» осталась на прошлогоднем уровне, считает эксперт.

«В 2023 году отдых на двоих в Сочи на десять дней в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием может обойтись в 220 тыс. рублей. За ту же сумму россияне могут отдохнуть в Турции или Египте, причем эта стоимость подразумевает и перелет, и опцию all inclusive. Аналогичный сочинскому отдых в Объединенных Арабских Эмиратах может обойтись в 180 тыс. рублей на двоих», — отметил Алексан Мкртчян.

На ценообразование в Сочи также повлияла инфляция, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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