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26 ноября на «Солидарность Самара Арене» пройдет финал Кубка Самарской области по компьютерному спорту среди студентов, гонки дронов и состязания по спортивному программированию.
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В воскресенье в Самаре будет работать дополнительный общественный транспорт

24 ноября 2023 21:27
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26 ноября на «Солидарность Самара Арене» пройдет финал Кубка Самарской области по компьютерному спорту среди студентов, гонки дронов и состязания по спортивному программированию.

В воскресенье, 26 ноября 2023 года, на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдут финальные соревнования Кубка Самарской области по компьютерному спорту среди студентов, а также гонки дронов и состязания по спортивному программированию. В рамках спортивного праздника будут работать и другие площадки.

Для удобства киберспортсменов и зрителей задействуют дополнительный подвижной состав городского пассажирского транспорта.

Так, с 09:00 до 20:00 для подвоза и развоза участников мероприятия обеспечат усиленную работу следующих маршрутов:

- трамвайного маршрута № 11  «Стадион «Самара-Арена – Автостанция «Аврора» – будут курсировать 8 трамвайных поездов, с интервалом движения 18-20 минут;

- трамвайного маршрута № 12 «Стадион «Самара Арена» – «Юнгородок» – будут работать 8 трамвайных поездов, с интервалом движения 19-25 минут.  

Кроме того, до стадиона «Солидарность Самара Арена» можно также добраться, воспользовавшись другими видами сопутствующего общественного транспорта.

 

Фото предоставлено администрацией Самары

Теги: Самара

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