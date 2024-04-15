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В Тольятти пройдет железнодорожная конференция «PRO//Движение.Туризм»

15 апреля 2024 14:01
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В Тольятти пройдет железнодорожная конференция «PRO//Движение.Туризм»

18 апреля в Тольятти (Самарская область, Куйбышевская железная дорога) состоится одно из главных туристических бизнес-событий Приволжского федерального округа – железнодорожная конференция «PRO//Движение.Туризм».

В мероприятии планируют принять участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, президент АО «АвтоВаз» Максим Соколов, представители агентства стратегических инициатив, региональных органов власти, туристических фирм и ассоциаций более чем с десяти крупнейших регионов России.

В рамках деловой программы будут презентованы перспективные направления туризма в Приволжском федеральном округе, меры поддержки туристической отрасли, методы популяризации и продвижения внутреннего туризма, новые мультимодальные и железнодорожные маршруты. Также будет подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Самарской областью.

Далее, после завершения официальной программы конференции, запланирована ознакомительная экскурсия по выставке самых интересных туристических вагонов России и круизное железнодорожное путешествие по Самарской области «Волжская кругосветка» (Тольятти – о.п. Волжская Жемчужина – платформа имени Грушина) на первом в России пригородном историческом поезде «Грушинский экспресс».

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