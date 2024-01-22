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В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах

22 января 2024 11:04
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В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах

В связи с продолжением действия неблагоприятных погодных условий до 13.00 22 января закрыты для движения маршрутного и большегрузного транспорта автомобильные дороги федерального значения в Самарской области.
Сроки закрытия автодороги могут быть изменены по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах: Пестравcком, Елховском, Исаклинском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Сергиевском, Ставропольском, Челновершинском, Шенталинском, Борском.

На региональных автомобильных дорогах работает более 260 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре - более 90 единиц, сообщает Минтранс региона.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону: 268-41-41.

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