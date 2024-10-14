В Самарской области завершилась навигация скоростных судов «Валдай45р»

176

Судоходные компании региона постепенно сворачивают перевозки в сезоне 2024 года.

13 октября перевозчик СК «ВОЛГА-Трэвэл» объявила об окончании навигации.

Компания работала на скоростных судах на подводных крыльях «Валдай45р» на популярных туристических маршрутах, соединяя для пассажиров Самару с Ширяево и Винновкой.

В настоящее время в активе компании четыре судна.

Как рассказали в СК «ВОЛГА-Трэвэл», в 2024 году объем перевозок в сравнении с предыдущим повысился. За прошедший сезон компания перевезла почти 60 тыс. пассажиров. В 2023 году этот показатель составлял 55 тыс.

Стоимость проезда составляла 800 рублей для взрослых и 550 рублей – для детей, пишет Обоз.инфо.