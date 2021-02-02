В Самарской области введено временное ограничение движения для грузовиков

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2 февраля 2021 года в 11 ч. 00 мин. по московскому времени, в связи с неблагоприятными погодными условиями (низовая метель, обильные осадки), введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке км 29+300 – км 132+565 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» (Подъезд к г. Оренбург) в Самарской области.

На время действия ограничений водители грузовых транспортных средств могут воспользоваться стоянками и площадками для отдыха.

ФКУ «Поволжуправтодор» просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать погодные условия, а также информацию об ограничении движения при планировании поездок.

О нештатных ситуациях на дороге можно сообщить по номеру круглосуточной диспетчерской службы: (8412) 55-11-04.

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