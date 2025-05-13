в Самарской области в апреле заметно подешевели Lada с пробегом

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Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления о продаже автомобилей с пробегом в Самарской области за апрель и отметили снижение средних цен на несколько отечественных моделей.

В апреле 2025 года средняя стоимость автомобиля с пробегом на Авто.ру в Самарской области составила 1,28 миллиона рублей, что на 2,6% выше, чем месяц назад.

Самое заметное снижение средней стоимости на вторичном рынке отмечено у отечественного автомобиля Lada 2131. Оно составило 8,8% относительно мартовских значений, достигнув 568 тысячи рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает Geely Coolray (-6,2%; 1,91 млн рублей). На третьем месте – Lada 2121 (-4,1%; 854 тысячи рублей). Замыкают рейтинг Geely Monjaro (-3,6%; 3,47 млн рублей) и Lada Granta (-3,5%; 806 тысяч рублей).

В целом по стране снижение средней стоимости подержанных автомобилей наблюдается уже второй месяц подряд. Так, в апреле текущего года средняя цена на отечественные автомобили с пробегом до 15 лет по стране вернулась к уровню декабря и составила 710 тысяч рублей, что на 3% ниже, чем год назад.

Китайские автомобили в среднем предлагались за 2,18 миллиона рублей, что на 3,5% меньше прошлогодних показателей. Средняя стоимость европейских, японских и корейских автомобилей составила 2,37 миллиона рублей, что на 5% ниже, чем год назад.