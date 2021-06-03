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В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек

3 июня 2021 13:26
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В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек

В Самарской области из-за празднования Дня России 12 июня изменят график движения электричек. Они будут курсировать по скорректированному расписанию с 11 по 15 число. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Так, 11 июня электрички будут ходить по графику пятницы, 12 и 13 июня – субботы, 14 июня – воскресенья, а 15 июня – понедельника.

В Самарской ППК отмечают, что поезда № 6014/6013 Самара (отпр. 19:47) – Жигулевское море (приб. 21:23) и Бузулук (отпр. 16:50) – Колтубанка (17:23-17:25) – Самара (приб. 20:14) назначаются только на 11 и 14 июня. В другие дни – 12 и 13 числа – их отменили.

А вот поезда № 6012/6011 Жигулевское море (отпр. 08:18) – Самара (приб. 09:56) и Самара (отпр. 06:56) – Колтубанка (09:42-09:44) – Бузулук (приб. 10:15) будут курсировать лишь 12 и 15 июня, пишет Сова.инфо.

Теги: В центре внимания городской транспорт график работы расписание электрички

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