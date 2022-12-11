В Самарской области 11 декабря временно заменят состав "Ласточки" на маршруте до Сызрани

183

В воскресенье, 11 декабря 2022 года, временно заменят состав электрички "Ласточка" по маршруту Самара – Сызрань – Самара на вагоны повышенной комфортности.

Как сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, такие составы пустят трижды:

- электропоезд № 7142 Сызрань (отправление 9:13) – Самара (прибытие 11:04);

- электропоезд № 7143 Самара (отправление 16:08) – Сызрань (прибытие 17:46);

- электропоезд № 7144 Сызрань (отправление 18:07) – Самара (прибытие 19:53).

Отмечается, что заменят составы на вагоны повышенной комфортности из-за производственной необходимости.

Напомним, что в понедельник, 12 декабря, временно изменится расписание "Ласточки" на маршруте Тольятти - Самара пишет Сова.