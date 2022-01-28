В Самаре заработали информационные табло на остановках

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В Самаре опять заработали информационные табло на остановках общественного транспорта. Фото "оживших" панелей на Московском шоссе сделали корреспонденты tvsamara.ru

Вечером четверга, 27 января, жителей областной столицы ждал приятный сюрприз - они могли узнать когда придет нужный транспорт не прибегая к интернету. На остановках расположенных на главной магистрали города - Московском шоссе спустя несколько месяцев, опять заработали информационные табло.

Напомним, "умные" панели были установлены к Чемпионату мира по футболу 2018 года.