В Самаре временно изменилось расписание электрички из Сызрани

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В Самарской области временно изменилось расписание электрички №6004 Сызрань-1 - Самара. Информацию сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

– Изменения будут действовать 11, 12, 13, 18, 19 и 20 октября в связи с проведением ремонтных работ, – информируют в СППК.

Согласно временному расписанию, поезд №6004 Сызрань-1 будет отправляться в Самару в 8.52 вместо привычных 8.40. По пути электричка сделает несколько остановок: Октябрьск (09.07-09.08), Обшаровка (09.27-09.28), Безенчук (09.54-09.55), Звезда (10.05-10.06), Чапаевск (10.13-10.14), Томылово (10.19-10.20), Липяги (10.36-10.37).

В областную столицу пассажиры прибудут в 10.52, пишет Самара-КП.