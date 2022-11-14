В Самаре в сезон дачных перевозок в 2022 году перевезено более 696 тысяч пассажиров

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Власти Самары обсудили итоги работы по организации перевозок пассажиров в садово-дачный сезон.

Напомним, что с 1 мая по 31 октября в Самаре были организованы специальные автобусные рейсы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров к садово-дачным массивам. В этом году было организовано 29 маршрутов, на которых задействовали более 50 автобусов средней и большой вместимости. Перевозки осуществлялись как в будние, так и в выходные дни. Отправление маршрутов осуществлялось с 9 пунктов, расположенных в административных границах городского округа Самара, в Волжский, Красноярский, Кинельский и Красноармейский районы.

В сезон перевозок по садово-дачным маршрутам в 2022 году перевезено более 696 тысяч пассажиров, что на 7% больше, чем в 2021 году. Сезон перевозок пассажиров к садово-дачным массивам завершен, возобновится работа в 2023 году.

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента транспорта городского округа Самара Сергей Маркин подчеркнул, что за прошедший сезон жалоб на качество транспортного обслуживания со стороны пассажиров практически не поступало. Он также рассказал о планах организации перевозок на 2023 год. Так, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в зависимости от погодных условий и по результатам совместного обследования дорог с участием Министерства транспорта, администрациями муниципальных районов, ГИБДД, представителями садово-дачных товариществ планируется обеспечить начало перевозок с середины апреля - на 15 дней раньше, чем обычно.