В Самаре утвердили расчетный тариф на проезд в метро

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Мэр Самары Елена Лапушкина утвердила поправки в постановление о стоимости проезда в общественном транспорте. Они касаются метрополитена.

— Расчетный тариф на перевозку пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных метрополитеном норм установить в размере 81 рубля 56 копеек, — следует из документа.

Расчетный тариф, по сути, представляет собой себестоимость поездки в метро. При этом билет для пассажиров стоит 35 рублей при расчете наличными. Разницу покрывают за счет перечисления перевозчику — МП «Самарский метрополитен» — субсидий из регионального бюджета, пишет 63.ру.

В 2022 году расчетный тариф был больше — 83 рубля 31 копейка. Его снижение связано с планами городских властей на увеличение пассажиропотока метрополитена до 11,5 миллиона. Больше людей — меньше себестоимость поездки в подземке. В этом случае из регионального бюджета потребуется субсидия в сумме 603,7 миллиона рублей.

Сейчас в самарской подземке функционирует 10 станций. Не все эксперты считают, что метро пользуется большой популярностью среди горожан, что сказывается на рентабельности. Повысить ее власти рассчитывают за счет строительства новой станции.