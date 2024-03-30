В Самаре снизят цену на проезд в общественном транспорте по пакетным тарифам

144

Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации. Оно вступит в силу 1 апреля.

Так, горожане, приобретающие пакетные тарифы, теперь будут платить за проезд в общественном транспорте меньше – во всех четырех типах тарифов снизилась цена.

С 1 апреля пять поездок обойдутся в 165 руб., то есть в 33 руб. за одну поездку (ранее этот пакет стоил 170 руб.).

Десять поездок будут стоить 325 руб., то есть 32,5 руб. за одну (ранее – 335 руб.).

20 поездок – 640 руб. или 32 руб. за одну (ранее – 660 руб.).

40 поездок обойдутся в 1 240 руб. или 31 руб. за одну (ранее – 1 280 руб.).

Пакетом можно воспользоваться в течение 30 дней с момента активации, пишет Сова.

Тарифы будут действовать до 30 июня 2024 года.