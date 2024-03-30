Я нашел ошибку
Главные новости:
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551
В Самарской области завершился двухдневный турнир по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (категории ЛИН)
В Самарской области завершился двухдневный турнир по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
С 27 по 29 марта Самарская область принимала соревнования по ММА
С 27 по 29 марта Самарская область принимала соревнования по ММА
Мигранта-подростка, оскорбившего губернатора Самарской области, депортировали на родину
Мигранта-подростка, оскорбившего губернатора Самарской области, депортировали на родину
В Самаре возведут гигантскую многоуровневую парковку на Московском шоссе
В Самаре возведут гигантскую многоуровневую парковку на Московском шоссе
В Красноярском районе столкнулись два грузовика и УАЗ
В Красноярском районе столкнулись два грузовика и УАЗ
В Самарской области прогнозируют аномально теплый апрель
В Самарской области прогнозируют аномально теплый апрель
В Самаре снизят цену на проезд в общественном транспорте по пакетным тарифам
В Самаре снизят цену на проезд в общественном транспорте по пакетным тарифам
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.37
0.11
EUR 99.53
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности
«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура
1 апреля в Самарском зоопарке отметят Международный день птиц
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре снизят цену на проезд в общественном транспорте по пакетным тарифам

30 марта 2024 12:34
144
В Самаре снизят цену на проезд в общественном транспорте по пакетным тарифам

Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации. Оно вступит в силу 1 апреля.

Так, горожане, приобретающие пакетные тарифы, теперь будут платить за проезд в общественном транспорте меньше – во всех четырех типах тарифов снизилась цена.

С 1 апреля пять поездок обойдутся в 165 руб., то есть в 33 руб. за одну поездку (ранее этот пакет стоил 170 руб.).

Десять поездок будут стоить 325 руб., то есть 32,5 руб. за одну (ранее – 335 руб.).

20 поездок – 640 руб. или 32 руб. за одну (ранее – 660 руб.).

40 поездок обойдутся в 1 240 руб. или 31 руб. за одну (ранее – 1 280 руб.).

Пакетом можно воспользоваться в течение 30 дней с момента активации, пишет Сова.

Тарифы будут действовать до 30 июня 2024 года.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Эксперты объяснили, в каких случаях сработает страховка при инцидентах с электросамокатами
29 марта 2024, 13:56
Эксперты объяснили, в каких случаях сработает страховка при инцидентах с электросамокатами
Электросамокаты приобрели большую популярность, особенно в городах-миллионниках. Транспорт
353
Департамент транспорта Самары объявил торги на трамвайные и троллейбусные перевозки.
29 марта 2024, 13:44
Департамент транспорта Самары объявил торги на трамвайные и троллейбусные перевозки
Контракты будут действовать до конца 2024 года. Транспорт
428
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024, 10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
Продумана возможность использования дополнительного транспорта – заказных автобусов в количестве 30 единиц.  Транспорт
1203
В центре внимания
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
29 марта 2024  11:32
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
271
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
28 марта 2024  12:10
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
336
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024  10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
1204
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
623
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
556
Весь список