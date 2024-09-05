в Самаре по итогам августа на 7% снизилась средняя цена нового автомобиля

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Сервис Авто.ру Оценка изучил объявления о продаже автомобилей в Самарской области и определил, как изменилась их средняя стоимость в августе 2024 года.

Новые автомобили

По сравнению с июлем средняя стоимость нового автомобиля уменьшилась на 7,1% и достигла 2,87 миллиона рублей. Лидерство по снижению средней цены досталось Lada Niva – 1,35 миллиона рублей (-4,9%). Также в пятёрку наиболее подешевевших попали Tank 500 (-1,6%; 6,74 млн рублей), Lada Granta (-0.8%; 1,07 млн рублей), Tank 300 (-0,6%; 4,5 млн рублей) и Lada Niva Legend (-0,6%; 1,08 млн рублей).

Наибольший рост средней стоимости показал Haval F7x (5%; 3,27 млн рублей). На 2,2% подорожал Haval F7, за который в среднем просили 3,08 миллиона рублей. Geely Atlas II (3,54 млн рублей) и Haval Jolion (2,5 млн рублей) выросли в цене на 1,4%. На 1,3% менее доступным стал Haval M6 2-го поколения (2,28 млн рублей).

Автомобили с пробегом

Средняя стоимость подержанных машин в регионе увеличилась по итогам августа относительно июльского уровня на 0,5% и составила 1,35 миллиона рублей. Лидером по росту средней стоимости стал Nissan Almera G15 (17,5%; 708 тысяч рублей). Также дороже стали Skoda Octavia A5 (6,3%; 903 тысяч рублей) и Toyota Camry XV70 (6,2%; 3,16 млн рублей). За Datsun on-DO в среднем просили 522 тысячи рублей, что на 3,4% выше предыдущего периода. Toyota RAV4 XA40 выросла в цене до 2,79 миллиона рублей (3,1%).

Больше всего в цене потерял Lada 2107 (161 тысяч рублей), чья стоимость снизилась на 24,1%. На 6,9% доступнее стал Citroen C4 II (749 тысяч рублей), а на 5% — Volkswagen Tiguan II (2,68 млн рублей). Также в цене упали Lada 2121 (-5%; 505 тысяч рублей) и Ford Focus III (-4,9%; 1,18 млн рублей).