в Самаре по итогам августа на 7% снизилась средняя цена нового автомобиля

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Самарской области на ближайшие годы.
«В Программе развития региона отражены решения проблем, которые волнуют людей» -  глава области Вячеслав Федорищев обозначил основные направления работы
Возбуждено уголовное дело.
35-летний бухгалтер отдал мошенникам 500 тысяч рублей,которые откладывал на подарок супруге
В четырех школах города успешно действуют инженерно-технические классы ТОАЗа с углубленным изучением химии, физики и информатики.
«Тольяттиазот» поздравил школьников Тольятти с началом учебного года
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.
С 6 по 11 сентября в большинстве районов губернии сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
В завершении встречи юношам и девушкам пожелали быть настоящими патриотами своей Родины.
Полицейские и общественниками совместно с «Движением первых» вручили паспорта юным гражданам региона
В сети Интернет среди молодежи распространяется "мифическая" информация о заботе и красоте кожи, следуя которой можно существенно навредить здоровью.
Главный дерматовенеролог региона рассказал об опасности советов о здоровье кожи из непроверенных источников
Регион внедрит инновационную систему контроля безопасности и эффективности назначений лекарственных препаратов на основе доказательной медицины.
Министерство здравоохранения Самарской области заключило соглашение с компанией «Б3-Мед»
Среднесуточная численность движения по автомобильной дороге составляет более 7 тысяч автомобилей.
В губернии завершили ремонт дороги Похвистнево-Клявлино
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.93
0.32
EUR 98.07
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Концерт ко Дню города пройдет в Музее-галерее «Заварка»
8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре по итогам августа на 7% снизилась средняя цена нового автомобиля

5 сентября 2024 11:16
226
в Самаре по итогам августа на 7% снизилась средняя цена нового автомобиля

Сервис Авто.ру Оценка изучил объявления о продаже автомобилей в Самарской области и определил, как изменилась их средняя стоимость в августе 2024 года.

Новые автомобили
По сравнению с июлем средняя стоимость нового автомобиля уменьшилась на 7,1% и достигла 2,87 миллиона рублей. Лидерство по снижению средней цены досталось Lada Niva – 1,35 миллиона рублей (-4,9%). Также в пятёрку наиболее подешевевших попали Tank 500 (-1,6%; 6,74 млн рублей), Lada Granta (-0.8%; 1,07 млн рублей), Tank 300 (-0,6%; 4,5 млн рублей) и Lada Niva Legend (-0,6%; 1,08 млн рублей).

Наибольший рост средней стоимости показал Haval F7x (5%; 3,27 млн рублей). На 2,2% подорожал Haval F7, за который в среднем просили 3,08 миллиона рублей. Geely Atlas II (3,54 млн рублей) и Haval Jolion (2,5 млн рублей) выросли в цене на 1,4%. На 1,3% менее доступным стал Haval M6 2-го поколения (2,28 млн рублей).

Автомобили с пробегом
Средняя стоимость подержанных машин в регионе увеличилась по итогам августа относительно июльского уровня на 0,5% и составила 1,35 миллиона рублей. Лидером по росту средней стоимости стал Nissan Almera G15 (17,5%; 708 тысяч рублей). Также дороже стали Skoda Octavia A5 (6,3%; 903 тысяч рублей) и Toyota Camry XV70 (6,2%; 3,16 млн рублей). За Datsun on-DO в среднем просили 522 тысячи рублей, что на 3,4% выше предыдущего периода. Toyota RAV4 XA40 выросла в цене до 2,79 миллиона рублей (3,1%).

Больше всего в цене потерял Lada 2107 (161 тысяч рублей), чья стоимость снизилась на 24,1%. На 6,9% доступнее стал Citroen C4 II (749 тысяч рублей), а на 5% — Volkswagen Tiguan II (2,68 млн рублей). Также в цене упали Lada 2121 (-5%; 505 тысяч рублей) и Ford Focus III (-4,9%; 1,18 млн рублей).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Самарской области на ближайшие годы.
5 сентября 2024  15:29
«В Программе развития региона отражены решения проблем, которые волнуют людей» -  глава области Вячеслав Федорищев обозначил основные направления работы
118
В ночь на 6 сентября в Самарской области снова ожидают заморозки
5 сентября 2024  13:30
В ночь на 6 сентября в Самарской области снова ожидают заморозки
175
Самарская область снова вошла в первую тройку регионов России по уровню инновационной активности организаций
5 сентября 2024  12:03
Самарская область снова вошла в первую тройку регионов России по уровню инновационной активности организаций
274
в Самаре работодатели готовы обеспечить жильем более 6 тысяч специалистов
5 сентября 2024  10:36
В Самаре работодатели готовы обеспечить жильем более 6 тысяч специалистов
196
Володин в Самаре выступил против переезда семей трудовых мигрантов в Россию
5 сентября 2024  10:00
Володин в Самаре выступил против переезда семей трудовых мигрантов в Россию
221
Весь список