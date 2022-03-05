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В Самаре один из новых троллейбусов «Адмирал» сегодня стал музыкальным

5 марта 2022 16:05
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В преддверии празднования 8 Марта в общественном транспорте прошла акция, посвященная прекрасной половине человечества.

Чтобы непогода за окном не казалась столь хмурой, сегодня сотрудники транспортной сферы Самары решили скрасить путь своих пассажиров приятными сюрпризами. В преддверии празднования 8 Марта в общественном транспорте прошла акция, посвященная прекрасной половине человечества.

Она состоялась в одном из новых троллейбусов «Адмирал», приобретенных на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» и следующих по самому протяженному городскому троллейбусному маршруту № 4. Сегодня «Адмирал» был «пропитан» ароматами охапок тюльпанов от дирекции муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», а еще он стал музыкальным.

Аккордеон – идеальный инструмент, чтобы поздравления были услышаны и доставили массу удовольствия попутчикам! Французская лирика, отечественная эстрада, народные мелодии и многое другое прозвучало в исполнении участника популярных музыкальных телепрограмм, конкурсов российского и международного масштабов Андрея Захарова. На предложение креативно поздравить самарских пассажиров он откликнулся сразу же, отметив, что это не первый опыт выступления в таком формате. 10 лет назад, заботясь о развитии мастерства, он по собственной инициативе играл и в трамваях.

Такие акции в «ТТУ» стали традиционными – первый опыт был в 2019 году. Это всегда находит положительный отклик у пассажиров.

«Еду на службу – сегодняшний день объявлен рабочим, но настроение уже праздничное! Однако, никак не ожидала, что прямо в дороге от души поздравят. Любуюсь цветами, наслаждаюсь прекрасным исполнением, и это очень здорово и, кстати, давно не была на концертах. Желаю всем побольше таких счастливых минут», – поделилась эмоциями жительница Самары Анастасия Дмитриева.

Не случайно для проведения такой акции впервые был выбран новый и самый комфортабельный в парке МП «ТТУ» троллейбус «Адмирал».

«Троллейбусы, приобретенные в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», современные, полностью адаптированные ко всем требованиям пассажиров. В частности, для маломобильных граждан предусмотрены аппарель и площадка для размещения коляски, имеется видеооборудование для обеспечения транспортной безопасности, есть система салонного кондиционирования, причем это первый общественный транспорт в Самаре, оснащенный ею. В целом эти троллейбусы максимально надежны и удобны в эксплуатации как для персонала предприятия-перевозчика, так и для пассажиров, – подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации Самары Юрий Тапилин. – А к празднику мы решили сделать поездки еще более приятными, чтобы поднять пассажирам настроение».

 

Фото:   администрация Самары

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