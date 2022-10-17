В Самаре Московское шоссе сковала гигантская пробка

272

Утром в понедельник, 17 октября, жители Самары столкнулись с серьезными транспортными проблемами. На одной из главных магистралей города образовалась огромная пробка.

— Московское шоссе стоит намертво. Туман, видимость очень низкая, едут осторожно. Вроде бы нигде аварий нет, но всё равно скорость потока небольшая, — пояснили очевидцы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», самая большая пробка на Московском шоссе образовалась на участке от ТЦ «Парк Хаус» до пересечения с улицей Авроры по направлению в город. пишет 63.ру.

Скриншот: Yandex.ru / maps